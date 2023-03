Concretamente, la que fuera colaboradora de 'Sálvame' ha compartido un fragmento de la película 'El Guardaespaldas'. Una preciosa historia de amor que resuena de otra manera ahora para ella. "Recuerdos agridulces, eso es todo lo que me llevo conmigo", canta Whitney Houston. Fragmento de la icónica canción 'I Will Always Love You' (siempre te querré), que parece tener ahora otro significado para la sobrina de la tonadillera, que ha 'parafraseado' estas importantes líneas desde sus redes sociales.