Carla Barber habla por primera vez de su relación con Carlos Rubí: "Tiene los mismos valores que yo"

"Nos estamos conociendo", ha reconocido por fin en una entrevista para la revista '¡HOLA!'. En estas primeras declaraciones, la médico ha reconocido que quiere ser prudente y tomarse con calma esta incipiente relación que ya le está regalando momentos de infinita felicidad. Por eso, lo primero que ha hecho ha sido aclarar que, de momento, no ha confirmado ninguna relación , ya que todavía no esa algo oficial a lo que ponerle nombre.

"Ahora no estoy sola, tengo a mis dos niños. Vivo las cosas con más calma, con más cuidado. No quiero que vuelve a pasarme como en otras ocasiones, que a final no eran las cosas como parecían o como me habían hecho ver", ha expresado en lo que se entiende como una claro zasca a su Joseph, su expareja y padre de sus dos hijos.