Bosco Martínez-Bordiú se refugia en Katerina Safarova en mitad de los rumores de ruptura con Adara Molinero

Las razones que han llevado a 'boscolitos' y 'adaristas' - sus respectivos fandoms - a pensar que su relación como pareja formal no ha llegado al mes es que ambos se han dejado de seguir en Instagram, no se han dejado mensajes en sus últimas publicaciones y hace días que no comparten nada juntos en sus stories: ella está pasando tiempo con su familia y él ha mostrado que ha estado de viaje con sus amigos y a su regreso a la capital no ha quedado con la influencer.