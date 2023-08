Adara Molinero y Elena Rodríguez reaparecen juntas: su entrañable plan madre e hija

Adara Molinero y Elena Rodríguez siguen igual de unidas que siempre. Y así se han encargado de demostrarlo públicamente. Después de que la ganadora de ' Gran Hermano VIP ' asegurase de que no hubiese pasado nada entre ella después de los mensajes de la deportista por la entrevista que había dado sobre su infancia, madre e hija han reaparecido juntas con un plan de lo más entrañable .

Todo empezó después de la entrevista de Adara Molinero en la que hacía referencia a su "dura infancia". Unas palabras que provocaron Elena Rodríguez escribiera unos tuits asegurando que "no podía más" y que ella se había "dejado la piel" como madre y que leer esas declaraciones era especialmente duro para ella. "Estoy muy cansada de esto, ya no puedo más", escribía la deportista en sus redes. Después, la exazafata de vuelo le pedía en redes que leyesen la entrevista completa y que no se quedasen con el titular de la portada.