Zoe Bayona ha acudido participado como colaboradora el vídeo podcast de mtmad de 'En todas las salsas' , en el que ha confirmado que está enamorada de su exnovio, Josué Bernal , con el que se está planteando retomar su relación. Pero el motivo por el que no han dado el paso es porque el exparticipante de ' La isla de las tentaciones ' no lo tiene totalmente claro, aunque también confiese estar enamorado de la influencer.

Ante esta confesión, Iban García y el resto de los colaboradores del formato, que también se puede ver en Mitele, le han preguntado entonces si sabe por qué Josué no tiene claro si quiere retomar su relación o de qué forma quiere hacerlo. Antes de llamarlo por teléfono y conocer su opinión de primera mano, Zoe ha destapado que una de las razones es que a su ex no le gustó que ella no le contase que había estado con otros chicos durante los meses que han estado separados .

"Fue hace mucho, no significó nada y a día de hoy yo me llevo bien con él", ha comentado la influencer, confirmando así que mantuvo un romance con el esgrimista profesional que ya ha llegado a su fin dando paso a una amistad: "No se lo conté a Josué porque Yulen es mi amigo a día de hoy y luego si me voy a cenar con él le va a crear desconfianza, así que preferí no decírselo para no hacerle daño".