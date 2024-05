La relación de Arkano y su madre: tienen una conexión especial y se tatuaron juntos

Arkano vive estos días momentos amargos en ‘ Supervivientes ’. El ‘freestyler’ anunció por sorpresa el pasado domingo en ‘Conexión Honduras’ su intención de tirar la toalla y abandonar la aventura en un escalofriante ataque de nervios. Lo que no sabe el cantante es que su madre, a la que adora, viajaba en esos momentos para darle ánimos de cara a la recta final del concurso . La relación entre ambos es tremendamente estrecha y por ese motivo conviene analizar el fortísimo vínculo que mantienen.

Tal es el grado de unión entre madre e hijo que la madre del artista que su progenitora está implicada en la elección de su nombre artístico. El rapero, que se llama Guillermo, escogió el sobrenombre de Arkano por herencia materna. “El nombre viene de mi madre. Cuando puso internet en casa y debía elegir un nombre para el correo electrónico eligió Arkana. Arkana no sé qué arroba hotmailpunto com. Después yo, aún pequeño, en el momento en el que me llegó la hora de utilizar el correo, pensé: Si soy el hijo de Arkana, pues Arkanito”.