Daniela Blume anuncia que está embarazada de su primer hijo: "Estoy creando vida en mi interior"

A no ser que sea ella misma quien lo comparta. Como ahora. Aunque reconoce que podría haber esperado un poco más, Daniela Blume estaba deseando contar públicamente que está embarazada. A través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera finalista de 'Gran Hermano VIP' junto a Alison Eckmann ha compartido varios post en los que ya presume de su estado de buena esperanza con reflexiones en las que deja ver el momento tan especial que atraviesa.

Aunque no han trascendido más detalles sobre la vida sentimental de Daniela Blume, - si está o no en una relación o si va a ser mamá soltera-, sus incondicionales no han hecho más que llenar estas últimas publicaciones de mensajes de sorpresa, cariño y los más bonitos deseos. Ahora, a juzgar por estas primeras publicaciones (que han sido tres desde que hiciera pública la noticia de su embarazo) las redes de la que fuera finalista de la quinta edición de 'Gran Hermano VIP' se convertirán en una especie de diario sobre la maternidad y esta etapa tan mágica que está por venir.