Lucía Sánchez, agobiada ante la idea de que su hija se vaya a vivir a Barcelona, ciudad de Isaac Torres

Lucía Sánchez se ha sincerado con sus seguidores en una ronda de preguntas en la que ha abordado la cuestión de qué piensa hacer si su hija en común con Isaac Torres decide en un futuro abandonar Cádiz y establecerse en la ciudad de su padre, Barcelona . La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no ha ocultado que le agobia pensar en ese escenario y que prefiere no planteárselo, pero les ha dicho qué cree que haría en ese caso.

"Tendré que respetar la vida que quiera vivir una vez sea mayor e independiente", ha comentado la influencer, subrayando que hasta que su hija - que ahora es un bebé de diez meses - no sea "independiente" no tendrá la opción de decidir dónde establecer su hogar y que hasta ese momento permanecerá con ella, que se ha comprado una casa en la localidad gaditana de Puerto Real a la que va a mudarse este otoño para poder criar a su hija cerca del mar, de sus abuelos maternos y de sus primos.

Si llegado el momento de su independencia, Mía quiere mudarse a la ciudad de su padre, la que fuera participante de 'La última tentación' ha asegurado que querría irse con ella si no tiene más hijos. "Si tengo más hijos pues ya se vería la situación que tiene cada uno, no sé, no quiero pensar en eso, qué agobio", ha añadido la andaluza, dejando muy claro que ese escenario sería un tanto dramático para ella, que a sus 28 años sigue muy unida a sus padres, especialmente a su madre, Manuela Rodríguez, que se quedaba muchas días con ella en su piso para ayudarle durante el embarazo y, más tarde, con la crianza de su bebé.