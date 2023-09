De José María Borrego a Edmundo Arrocet: las parejas que tuvo María Teresa Campos

El primer importante en la vida sentimental de “La Campos” llegó cuando tan solo era una adolescente. ¿Su nombre? José María Borrego, a la postre padre de Terelu y de Carmen. Se conocieron cuando Teresa tan solo tenía 16 años y se casaron cuando ella acababa de cumplir los 23. Juntos fueron felices pero la pasión se tornó en amistad, situación que se agudizó cuando ella se mudó a Madrid para trabajar: “Para mí era casi como un hermano. Yo ya estaba asentada en Madrid y veía a José María cada vez que iba a Málaga. Nunca le pude decir que me quería separar legalmente, porque eso no era posible. Así que, bueno, vivíamos una situación de hecho, que no de derecho", recordaba. Como es sabido, José María Borrego se suicidó en 1984.