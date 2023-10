Isa Pantoja presenta a sus damas de honor: de su amiga del internado a la fan de Isabel Pantoja

La hija de Isabel Pantoja, que ha podido celebrar con ellas su última noche de soltera , se siente especialmente unidas a las cuatro . Forman parte de esa familia que no se elige y en estos momentos se encuentran acompañando a la novia, ayudando a vestirla y a maquillarla. Esta tarde irán vestidas de buganvilla; un color que los seguidores de la influencer escogieron a través de una encuesta.

A una la conoció en el internado de monjas de Jerez en el que estuvo estudiando de pequeña; a otra a través de las redes sociales por ser fan de su madre; otra fue su profesora de clases particular y la última fue su compañera de colegio en Madrid.

La hermana de Kiko Rivera ha explicado cómo conoció a otra de sus mejores amigas. Para ella esta es sin duda una historia “fuerte” . Y es que, según ha contado a través de su canal de difusión, Sara fue su profesora particular de Filosofía durante su preparación para acceder a la Universidad.

“Su hermana me dio clases de Lengua cuando estuve haciendo la prueba para ir a la uni. Sara me vino recomendada para filosofía. Es super dispuesta para todo, siempre me río con ella. Vivimos cerca, porque es del Puerto, comenta sobre ella.