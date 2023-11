Isaac Torres, que no está pasando por su mejor momento debido a que su padre ha sido operado de un cáncer, hace un preguntas y respuestas para resolver algunas dudas sobre su vida, entre ellas, su presencia durante el cumpleaños de Mía. Los exconcursantes de ‘La última tentación’, que llevan meses separados, ya no comparten el mismo tiempo juntos con la pequeña, e incluso en alguna ocasión Lucía Sánchez ha recalcado que el padre de la niña no va a ver a su hija, pero… ¿Habrá estado con Mía el día que cumple un año?