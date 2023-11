Por fin, la ex de Fonsi Nieto y el ex de Adara Molinero han despejado todas las dudas que había respecto a su situación sentimental. Mucho se ha estado hablando de ellos desde que Marta Castro fuera expulsada de 'Gran Hermano VIP' hace ya algunos días. Si bien durante el reality la joven de 39 años no ha hecho otra cosa que gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está de Rodri, con su salida de la casa su exaltación del amor había quedado desdibujada.