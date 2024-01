"Hoy me atrevo a mostrar mi calvario, mi pesadilla, mi apuesta y mi derrota", escribe a través de sus redes mientras hace alusión a "personas equivocadas" y a determinadas "acciones fracasadas" a las que ha tenido que hacer frente a lo largo de este último año, donde por culpa de su problema, ha engordado más de 30 kilos.

"Hoy no quiero justificarme de nada de lo que haya hecho. Hoy digo que sigo siendo capaz de asumir mis errores, que tengo la capacidad de aprender todos los días y que quiero hablar con libertad, sin miedos, sin tabúes, sin remordimientos... luchando cada minuto por crecer y ser feliz", declara.

Yaiza, que es consciente de la cantidad de personas que han podido enfrentarse en algún momento de su vida a situaciones como las que ella ha vivido. En este sentido, y aunque parezca imposible y en ocasiones "todo se ponga negro", la canaria les anima a no dejar nunca de soñar. "Créanme, nada es eterno y todo pasa, que se puede conseguir si se ponen ganas y un fisquito de humor."

La pareja del conocido 'rey de los bocadillos' de TikTok está orgullosa de todo lo que ha conseguido. Llegar hasta este punto no ha sido fácil y para ello lo ha llegado a "perder todo". Sin embargo, la luz y un nuevo camino se disponen ahora ante Yaiza, que ha querido aprovechar la ocasión para dedicar a su novio unas palabras de agradecimiento y amor.

"Hoy quiero agradecerle a la vida que me haya hecho el mejor regalo", dice señalando a 'su niño', Ginés Corregüela: "Te amo, me has devuelto la vida".