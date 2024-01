Violeta reaparece entre lágrimas y habla del problema que le han detectado a su hija días antes de nacer

Con el rostro enrojecido y los ojos hinchados, la que fuera extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha querido desahogarse con sus seguidores sobre el problema que le han detectado a la bebé que espera. Aunque ha querido dejar claro que no se trata de ningún asunto de gravedad, la influencer no ha podido evitar sentirse culpable, pues el diagnóstico prenatal que le han dado a su hija "es propiciado por las hormonas de la madre, o sea, por mi culpa".

"Me he puesto bastante triste", reconoce la influencer, que al enterarse del quiste ovárico fetal que tiene su bebé, no ha podido evitar ponerse en lo peor. "Me han dicho eso y yo ya pensándome cualquier cosa fea...", apunta mientras incide en que, afortunadamente, no se trata de nada de "gravedad".