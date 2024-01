La anécdota de Borja, de 'La isla de las tentaciones', por ser confundido con un jugador del Real Madrid

El valenciano ha aclarado que no se lo habían dicho nunca hasta este verano, justo después de volver de República Dominicana de grabar 'La isla de las tentaciones'. Fue en un festival, en el que "unos chavales" le pidieron que se echase una foto con ellos porque creían que se parecía mucho al futbolista. "Y luego en Ibiza me lo dijo un camarero, pero antes no me lo habían dicho nunca", ha contado Borja en sus stories de Instagram, donde ya cuenta con 126.000 seguidores.