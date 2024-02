Si hay algo que adoran ver los seguidores de Edurne es cómo disfruta ella y su marido David de Gea junto a la pequeña Yanay en cualquier parte. La jueza de 'Got Talent' y el futbolista han disfrutado de unos días de lo más completos y no han dudado en mostrar lo mayor que está la niña de sus ojos y el divertido plan familiar montando en bici en el que no ha faltado 'el pedaleo', las canciones y el buen rollo..