Marina Ruiz explica qué inconveniente encuentra al plantearse tener un hijo con Omar Sánchez

Marina Ruiz ha comentado en infinidad de ocasiones que es muy feliz junto a Omar Sánchez y que está encantada con la vida que llevan juntos en un pueblo del sur de Gran Canaria , isla a la que al principio de su relación la exconcursante de 'Pesadilla en El Paraíso' no se quería mudar porque su sueño era residir en Madrid para impulsar su carrera como influencer.

Un año después de su mudanza a Canarias, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha repetido en sus stories de Instagram que está contenta viviendo allí, pero que no cree que la situación se extienda durante mucho más tiempo por motivos laborales y porque residir en esa zona le supone un gran inconveniente a la hora de plantearse tener un hijo con el exconcursante de 'Supervivientes' .

"Me da mucha ansiedad el tener un hijo porque el día de mañana me gustaría tener a mi familia cerca y esto pilla un poco retirado", ha confesado Marina Ruiz, que no se imagina teniendo un bebé sin vivir en un lugar que esté cerca del pueblo de Jaén donde creció y donde sigue residiendo su madre, que espera que sea su gran apoyo en la crianza de ese futuro hijo: "Necesito a mi madre, la verdad, y a mí padre también".