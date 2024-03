Anabel Pantoja cuenta qué le ha dicho su novio a su propuesta de tener hijos

La exconcursante de 'Supervivientes' ha acudido al podcast de Druni y se ha sincerado sobre su relación con David Rodríguez

Anabel Pantoja ha hablado de su intención de tener hijos con el fisioterapeuta de su tía Isabel Pantoja

La prima de Isa Pantoja ha revelado qué respuesta le ha dado su pareja cuando le ha manifestado su deseo de ser madre junto a él

Anabel Pantoja ha acudido como invitada al podcast de Druni y se ha sincerado como nunca antes acerca de su relación con David Rodríguez, el fisioterapeuta que trabaja en la clínica de Córdoba en la que ejerce como gerente Mariló de la Rubia, amiga íntima de Isabel Pantoja. Por primera vez, la exconcursante de 'Supervivientes' ha aclarado cómo se gestó su romance y qué le ha respondido su novio cuando le ha manifestado su deseo de ser tener hijos.

Anabel y David se conocieron en la gira por América que Isabel Pantoja dio en febrero del año pasado: ella ejercía como acompañante de su tía y él como su fisioterapeuta. Por aquel entonces, la influencer salía con Yulen Pereira, que la dejó nada más volver ella de Estados Unidos. En aquellos días se especuló mucho con la posibilidad de que la sevillana no se hubiera hundido por la ruptura porque ya tenía sentimientos por David, pero ahora ha confesado lo que de verdad pasó.

La amiga de Susana Molina ha asegurado que no se fijó en un principio en el fisioterapeuta porque no es para nada su prototipo de hombre: "Era anti yo, rubio, con ojos verdes, muy pijillo así vistiendo"; eso, sumado a que tenía pareja, no le hizo imaginarse que un año después estaría completamente enamorada del cordobés y pensando en ampliar la familia junto a él: "Para nada estaba en mis planes terminar con una pareja y empezar con otra, fue algo inesperado, pero está siendo muy intenso, ¡tengo a mi lado a un tío 10!".

Es tal la intensidad con la que se está desarrollando su historia de amor que, aunque lleven un año de relación, Anabel quiere tener hijos junto a él, un paso que nunca había querido dar antes: "Siempre he sido anti niños, yo estaba loca por mis sobrinos pero aún así cuando estaba con ellos no podía, quería que se fueran con sus padres. Además es que no era el momento antes porque tenía mi vida entre Madrid, Sevilla y Canarias, pero ahora sí que me veo porque además me estoy construyendo la casa de mis sueños".

"¿Él también está en sintonía con esto?", le ha preguntado entonces el entrevistador; una pregunta que ha despertado la risa nerviosa de la exconcursante de 'GH VIP', que decía: "Sí que le mola, pero lo que pasa es que él más joven y no quiero cortarle nada porque él está iniciando su carrera profesional con su clínica y está súper contento. No quiero cortarle las alas pero es que yo no tengo 25 años...".

Con esas palabras, la prima de Isa Pantoja ha revelado que su chico también quiere ser padre pero que ve el inconveniente de que están en dos momentos vitales muy distintos: ella cumplirá 38 años en julio, tiene una carrera profesional consolidada, unos ahorros considerables y está reformando una casa con vistas al mar en Canarias que se compró el año pasado; mientras que él tiene 26 años y está comenzando su andadura profesional.