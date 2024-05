El consejo de Pilar Llori tras conocer su diagnóstico médico: "Me da tanto miedo"

"Estoy fatal, después del fin de semana mi pecho ha dicho basta", ha comenzado explicando en sus stories la amiga íntima de Naomi Asensi, que se ha declarado "completamente adicta al vaper" y ha reconocido haber "abusado" de uso en las últimas dos semanas: "Me estaba notando rara, con dolor y ya ayer me puse fatal. He pasado una noche horrible y esta mañana he ido al médico".