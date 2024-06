Carla Barber habla tras meses de silencio sobre su ruptura con Carlos Rubí

La exconcursante de 'Supervivientes' comenzó a salir con el cirujano plástico poco después de romper con el padre de sus hijos

Carla Barber se ha sincerado sobre la ruptura con su novio, Carlos Rubí. La exconcursante de 'Supervivientes' y el cirujano plástico rompieron su relación hace meses. Algo sobre lo que la médica, especializada en retoques estéticos, no se había manifestado. Tras recomponerse de su último batacazo sentimental la modelo se arma de valor y habla por primera vez del fin de su relación.

Sobre su relación con su ex se ha hablado largo y tendido, asegurándose que fueron los "celos" por parte de él los que propiciaron esta ruptura. Hasta ahora, y al menos de forma directa, Carla Barber no se había pronunciado sobre esta ruptura. Tiempo antes de que se produjese el desenlace de su relación sentimental entre los doctores Barber y Rubí, la pareja tomaba la drástica decisión de dejar de compartir contenido de pareja en redes sociales. Esta realidad ha hecho que para muchos de sus seguidores su ruptura haya pasado completamente desapercibida. "Lo he pasado muy mal", asegura.

Preguntada por su situación sentimental actual, la que fuese coronada Miss España en el año 2015 ha respondido de manera tajante. "No saco a nadie en mis redes porque no hay nadie", confiesa mientras va un paso más allá y confiesa estar soltera desde hace meses.

La doctora, que empezó a conocer al doctor Rubí y fue pillada besándose con él estando todavía embarazada de su segundo hijo con Joseph Rodríguez, está disfrutando de su soltería. No tener pareja no está suponiendo ningún drama para ella, como sí que podría haberlo sido en el pasado. De hecho, en estos meses ha aprendido a valorarse y a encontrarse a sí misma. "Llevo meses sola y estoy volviendo a estar conmigo misma tranquila, siendo yo. No es que no tenga novio, es que no tengo nada. Ni me escribo con nadie, ni nada", explica.

La canaria no quiere saber nada de los hombres en términos amoroso-afectivos. Para ella, "el sexo masculino", en términos "de pareja", es algo "impensable" para ella en estos momentos.

"El sexo masculino", dice mientras matiza que habla en términos de "pareja", es algo "impensable" para ella. Tras reconocer lo mucho que le afectó a nivel emocional su ruptura sentimental con Carlos Rubí, la doctora no tiene ganas de volver a enamorarse.

Su máxima prioridad - como siempre ha sido - son sus hijos Bastian y Bosco, que para ella son los verdaderos amores de su vida y guardianes de su corazón.