Pese a que ya se había aclarado que entre Finito y la ya prometida del hijo de Bárbara Rey solo había habido una amistad y que Arantxa ya se encontraba fuera del concurso, de acuerdo con la colaboradora de 'TardeAR', la relación del matrimonio no pasaba por el mejor momento tras veinticinco años de vida en común, veintitrés como casados y dos hijos en común , Lucía y Juan Rodrigo : "La pareja ahora mismo está en un momento delicado, pero no están mal porque entre ellos se lleven mal".

En las cuatro semanas que han pasado desde entonces, Arantxa del Sol y Finito de Córdoba han continuado con sus respectivas agendas profesionales y no han entrado a desmentir ni a confirmar lo dicho por Marisa Martín Blázquez en el programa de Telecinco. Pero ahora el torero ha decidido romper su silencio y pronunciarse sobre este tema ante las preguntas de una reportera de 'Europa Press' a la salida de una plaza de toros en Córdoba.

"¿Vosotros estáis bien, no? Esto no ha hecho mella en vuestra relación", pregunta la reportera, ante lo que el torero responde: "Por supuesto, para nada, estamos muy bien, gracias a Dios". Un comentario breve, pero con el que ha dejado claro que su relación con Arantxa está en un buen punto y que no están en crisis o que, al menos, ya la han superado.