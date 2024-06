Laura Boado ha tratado de esquivar todo tipo de preguntas tras darse a conocer a través de un comunicado la noticia de su ruptura con Saúl Pina . La camarera de 'First Dates' y exparticipante de ' La isla de las tentaciones 6 ' no ha entrado al trapo ni dado más explicaciones hasta ahora que ha roto por completo su silencio. La influencer ha hablado sobre su ruptura con Saúl , de cómo se encuentra y se ha pronunciado también sobre su supuesta relación con Álvaro Benito, cantante de Pignoise .

Después de rendirse a la evidencia, Laura Boado ha decidido pasar página y hacerlo con naturalidad. Hasta ahora la la exnovia de Alejandro Pérez Moro había mantenido un perfil bajo respecto a los detalles personales de su separación , pero en una reciente entrevista, la camarera de 'First Dates' ha hablado de su actual situación y de cómo tanto ella como Saúl Pina han enfrentado su ruptura .

"La verdad es que hemos tenido mucha suerte. Encontrarnos el uno al otro porque al final ha sido muy bonita toda la relación. También ha sido muy bonito la forma en la que hemos acabado ", ha revelado acerca de la situación que mantiene actualmente con su ex.

Para ser más exactos y tal como le han preguntado ahora directamente a Laura Boado, su posible nueva ilusión se trata de Álvaro Benito, entrenador, exfutbolista y vocalista de Pignoise. La camarera de 'First Dates' ha preferido no dar detalles al respecto, aunque no ha podido disimular la risa ante la pregunta que le han hecho los periodistas por esta nueva relación.