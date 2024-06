La influencer de 36 años comparte su diagnóstico médico tras acudir a urgencias

La catalana ha sufrido un sangrado en el quinto mes de embarazo

Marta Riumbau estuvo a punto de perder a su bebé por amenaza de aborto

Marta Riumbau ha acudido a urgencias en el quinto mes de embarazo por un sangrado. La influencer de Barcelona, exnovia de Diego Matamoros, ha compartido su diagnóstico médico a través de su perfil oficial de Instagram. La creadora de contenido de 36 años ha reconocido que ha estado preocupada y que "se asustó un poco" al ver la sangre, más teniendo en cuenta lo delicado de su estado de salud en el primer trimestre de gestación.

La it-girl está siendo muy honesta con sus seguidores con todo el proceso del embarazo, que está teniendo sus más y sus menos. Aunque era algo con lo que soñaba desde hace mucho tiempo (incluso tenía pensado el nombre de su hija desde que era pequeña), la catalana reconoce que no está siendo todo lo dulce que habría esperado.

Aunque sí que hay ocasiones en las que se olvida de que está embarazada y sigue siendo la mujer terremoto que es, haciendo sus "chapuzas" por casa, hay otras en las que Marta Riumbau tiene que echar el freno de mano. Como ha hecho ahora. La que fuera pareja de Diego Matamoros durante dos años ha explicado que ha tenido que acudir a urgencias por un sangrado que le asustó.

Especialmente, teniendo en cuenta las complicaciones y el riesgo de aborto que tuvo los primeros meses de embarazo. "Tuve una gotita de sangre, y como ya tuve el hematoma, me asusté un poco. Así que preferí ir a urgencias. Me miraron todo bien y me hicieron una ecografía. También me hicieron una ecografía trasvaginal para comprobar que no viniese del útero y que todo estuviese bien y por esa parte todo parecía bien, no había ningún problema, no tenía pinta de que viniese del útero", ha explicado la creadora de contenido, que está ahora en su quinto mes de embarazo.

El diagnóstico médico de Marta Riumbau, embarazada de 5 meses

Pero Marta Riumbau sospechaba que podría tratarse de otra cosa por los síntomas que había estado experimentando. "Les dije que me mirasen la orina porque de forma intermitente he tenido alguna especie de síntoma de infección de orina, pero no ha sido algo constante ni me escocía la hacer pipí ni nada, pero era una sensación rara. Me lo miraron y, efectivamente, me salió alterado. No me dijeron que tuviera una infección de orina de caballo, como me dicen normalmente porque soy muy propensa a ello, pero sí", ha explicado la influencer, que ha estado tomando antibiótico.

Lo que descubrieron en la ecografía de su hija Julieta

Pero esto no fue lo único que sacó en claro de su visita al hospital, pues en la ecografía descubrieron algo que da explicación a muchas de las molestias que la joven de 36 ha estado sufriendo en este primer trimestre. "Me dijo que la tenía colocada con el culo abajo y por eso siento mucha más presión de la normal y esa necesidad de hacer pis o tener la sensación de que me hago pis. De hecho, muchas patadas me las da directamente en la vejiga y lo noto un montón", explica la exnovia de Diego Matamoros.