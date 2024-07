El acuerdo de separación de Hiba Abouk y Achraf Hakimi: "Tuvo que ceder ella"

La separación se produjo tras la imputación del futbolista por una supuesta agresión sexual: “En mi vida, siempre he estado y estaré al lado de las víctimas”, decía entonces Hiba.

Además, apuntaba que no solo se refería a la cuestión económica: "La manera en que esta relación pueda afectar a terminar de cerrar algo que no está zanjado, no hay un divorcio firmado todavía y, como este escándalo pueda afectar a eso, es algo que le quita el sueño y estaría detrás de esas negativas".