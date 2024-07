Lara Dibildos sale de nuevo en defensa de Escassi y lanza un dardo a Mª José Suárez: "Yo no hablo de mi vida en los platós"

Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escassi mantuvieron una relación estable y fruto de ella nació el hijo que tienen en común

Lara, pese a los problemas maritales que tuvo con el jinete, le defiende incondicionalmente: "Es mi familia"

María José Suárez reflexiona sobre el "peor verano de su vida" tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi

Álvaro Muñoz Escassi sigue estando en el foco mediático tras la publicación de unas imágenes en las que se le ve muy acaramelado con la actriz Hiba Abouk por las playas de Túnez. Pese a que tanto el jinete como la intérprete decidían en un primer momento guardar silencio sobre "la pillada", nuestra compañera Nuria Chavero lograba las primeras y esperadas declaraciones del andaluz.

Escassi elegía 'Vamos a ver' para confirmar que efectivamente entre Hiba y él existe algo más que una amistad y lo hacía con una contundente frase: "Puede doler que nos veamos con otra persona, es normal, llevamos mucho tiempo juntos, pero no estamos haciendo mal a nadie".

Con estas palabras Escassi hacía clara alusión al posible malestar que le hayan podido provocar a María José Suárez las imágenes. Y es que Álvaro y María José mantenían una relación estable hasta hace apenas dos meses, momento en el que a la modelo le llegó un correo electrónico en el que una presunta amante de Álvaro le detallaba sus encuentros íntimos con él. Comenzaba así una batalla mediática que les ha llevado a ambos hasta el plató de '¡De viernes!' y que les ha puesto en el objetivo de periodistas y paparazzi.

Lara Dibildos, el mayor apoyo de Muñoz Escassi

Durante estas semanas de polémicas ha habido una persona que se ha mantenido imperturbable junto a Escassi: Lara Dibildos. La que fuera pareja del jinete y madre de su hijo ha respondido a los reporteros que buscaban sus primeras declaraciones tras la emisión de las fotografías de Escassi e Hiba.

Lara, que siempre ha mantenido con Álvaro una gran relación pese a los problemas maritales que tuvieron, ha salido una vez más en su defensa de su ex y ha dejado claro que intenta no "meterse demasiado" en los asuntos personales del padre de su hijo:

"Yo no sé si está con Hiba o no, cuando hay este follón mediático intentamos preguntarnos lo menos posible para que así no tengamos problemas de que alguno haya podido filtrar algo. Yo lo que le pregunto es cómo está porque Álvaro, ya lo he dicho siempre, es mi familia".

La actriz le ha recordado a los reporteros que ella y Álvaro se conocen desde hace 20 años y que nunca, desde que se separaron, se ha metido en las intimidades del padre de su hijo:

"No se me ocurriría opinar jamás de las historias amorosas de Álvaro, yo lo único que sé es que es alguien fundamental en mi vida y que me ha demostrado con los años que es un tío súper generoso, una persona que está ahí para todo".

El dardo de Lara Dibildos hacia María José Suárez

Preguntada sobre si ella mantuvo con Álvaro una relación abierta, como el jinete aseguró que tenía con María José Suárez, la actriz solo acertaba a reírse y aprovechaba para lanzar un dardo a la modelo: