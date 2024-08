Antes de entrar en materia económica, la canaria también ha querido aclarar otro de los puntos que más preocupan a sus clientes: ¿Se puede realizar el tratamiento el mismo día de la primera consulta? "Sí, siempre hacemos tratamiento el día de la consulta a no ser que sea el propio paciente el que no quiera. Viajáis mucho desde fuera de donde tenemos las clínicas y os da mucho miedo no poder realizaros el tratamiento, no es así", ha aclarado. Eso sí, para poder tener ese primera consulta hay que abonar 150 euros.