Adara 'GH' posa sin ropa y Gianmarco reacciona a las críticas: "Siempre contigo"

Las duras críticas al posado de Adara ‘GH’

Tras leer todos los mensajes que estaba recibiendo, la ganadora de 'Gran Hermano VIP' ha terminado estallando. Este ha sido el mensaje que ha lanzado: "Me da mucho mucho asco la sociedad tan machista en la que vivimos. Se me juzga como madre por ir a trabajar, se me juzga por subir una foto con poca ropa, se me juzga por enamorarme de otra persona. Soy mujer y soy libre". Gianmarco no ha tardado en reaccionar y le ha respondido así: "Siempre contigo amore".