Adara concede una entrevista y estalla contra Gianmarco: "Estoy desesperada"

La exazafata se siente “abandonada” por su novio, pues se ha ido de la casa en la que han estado juntos durante la cuarentena y ha decidido no despedirse de ella. En estos momentos, la ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ todavía no da crédito ante lo que ha ocurrido y ha querido desvelar el lado oscuro del italiano.

Adara, totalmente destrozada tras romper con Gianmarco

A día de hoy, a la ex de Hugo Sierra no se le pasa ni por la cabeza volver con Gianmarco y para ella ‘Giandara’ acaba aquí. "Estoy destrozadísima, desesperada, no me lo merezco. He llorado muchísimo. Estoy muy decepcionada con él. Me va a costar mucho asimilar esto", ha explicado en la citada publicación.