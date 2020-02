Adara rompe a llorar por Hugo y habla de su situación familiar: "Me siento asfixiada"

Adara no puede más y llora sin parar por su la dura situación que vive

La ganadora de 'GH VIP' se sincera sobre su relación con Hugo y Gianmarco y habla de su hijo

Los sentimientos de Adara están a flor de piel. En su último vídeo de 'mtmad', la ganadora de 'GH VIP 7' se ha abierto por completo y ha hablado sobre Hugo y la dura situación familiar que atraviesa. La modelo no ha podido contener las lágrimas al hablar sobre todo lo que está viviendo, aunque lo ha hecho con miedo por si algo de lo que cuenta se puede malinterpretar.

Lo primero que ha querido aclarar es que, aunque en redes sociales parece que está muy feliz, una separación es algo "durísimo". Nada más tocar este tema ha comenzado a llorar y ha continuado explicando todo. "Había creado algo y que se rompa una familia duele (...) Os juro que me da mucho miedo hacer este vídeo por si se me juzga", ha comentado.

Adara, preocupada por su hijo, habla de Hugo y Gianmarco

Uno de los temas que más le atormenta a la influencer es el tema de su bebé. Así lo ha explicado ella ene este sincero vídeo: "Se sufre mucho por el tema del niño, al final tienes cariño a esa persona, la quieres. Conocí a Gianmarco, me enamoré y es algo que yo no he podido controlar. Me da miedo porque son cosas muy diferentes". Concretamente ayer, la nueva pareja rompía su silencio en una entrevista exclusiva para 'Lecturas'.

La ganadora de 'Gran Hermano VIP 7' quiere que la gente pueda entender que aunque vive un momento muy feliz junto al italiano, está triste por todo lo que ha pasado con Hugo. "Que yo quiera estar con Gianmarco no significa que no me duela la situación de estar separándome". Al fin y al cabo, Hugo es el padre de su hijo y ella considera que se merecían tener "una conversación". El hecho de que el concursante de 'Supervivientes' no haya querido mantener dicha conversación también le duele mucho.

Pero si hay algo que le cuesta entender a la modelo es que Hugo Sierra no tuviera interés en saber "lo que pensaba o sentía" o por qué se habían dado las cosas. Adara considera que los dos tienen parte de culpa, pero que con todo lo que han vivido no deberían haber acabado así. "Me hubiera gustado llegar a un acuerdo por el niño y no hacernos más daño del que nos hemos hecho", añade.

La ganadora de 'GH VIP' se siente sola sin su familia

Aunque intenta mostrarse feliz en todo momento, la modelo confiesa sentirse sola en Mallorca. "Me levanto sola, me acuesto sola, no tengo a nadie de mi familia, es desesperante". Asegurando que no sabe qué va a pasar, ha afirmado que seguirá contando cómo va yendo todo, pues su futuro no puede ser más incierto.

Además, no puede evitar pensar en cómo está su relación con el uruguayo, con el que le gustaría estar bien. "Me siento asfixiada y sin salida. No encuentro la solución por ningún lado porque no siento que él quiera que lleguemos a un acuerdo", asegura.

Hace tan solo unas horas, Adara y Gianmarco posaban juntos por primera vez en la portada de 'Lecturas'. En esa entrevista, la pareja hablaba como nunca sobre su relación y confesaban incluso sus secretos sexuales más íntimos. Era en dicha publicación donde la madrileña aseguraba por primera vez que nadie de su familia quiere que esté con él.