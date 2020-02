Ruth Basauri enseña la cara de su novio y manda un mensaje: "Lo tenía guardado para mí porque tenía miedo"

Por fin ha llegado el día. La que fuera tronista de ' MyHyV ' ha dado un paso al que le tenía mucho miedo. Ruth Basauri ha enseñado por primera vez en su perfil de Instagram la cara de su novio, al que no había mostrado ni una sola vez durante este largo año de amor. La joven se ha mostrado muy nerviosa al tomar esta decisión y ha explicado los motivos por los que no lo había hecho antes.

La 'influencer' ha cumplido con los deseos de sus seguidores y ha mostrado por fin el rostro de su chico, con el que lleva un año de relación. Sin embargo, a pesar de estar muy feliz y enamorada y, de incluso, haberse mudado con él ( tal y como ella misma nos contó ), la extronista de ' Mujeres y Hombres y Viceversa ' no había compartido hasta el momento ninguna pista de quién era el chico que ocupaba su corazón.

¡Hasta hoy! La it-girl ha hecho caso a su medio millón de seguidores y ha mostrado por fin quién es su enamorado. "Tengo el corazón acelerado pero me voy a lanzar por petición popular", ha comenzado explicando ante el aluvión de preguntas de sus 'followers' acerca de quién era su novio. "Estoy nerviosa pero mucho, mucho, muchísimo. Pero ya está. Con los nervios y el corazón a mil por hora…ahí lo tenéis. Este es mi chico", ha comentado una emocionada Ruth en sus 'stories' de Instagram antes de publicar, de una vez por todas, la romántica imagen.

La extronista de 'MyHyV' se ha quitado un peso de encima

Esta decisión podría cambiar para siempre la vida de la extronista, que ha asegurado que ha sentido que se ha quitado un peso de encima al compartir esta imagen con el mundo. "Me he librado de una carga. Lo tenía guardado para mí porque tenía miedo", se ha sincerado la 'influencer' asegurando que, algún día, hablará largo y tendido sobre este tema y el motivo por el que no había dado este paso antes.