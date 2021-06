La ganadora de 'GH VIP' se rompe y explica cómo se siente tras conocer la noticia

Su pareja Rodri Fuertes ha sido pillado junto a otra mujer

Adara asegura que el día anterior habían discutido, pero que seguían siendo pareja

Adara Molinero no atraviesa su mejor momento. La ganadora de 'GH VIP' acaba de enterarse de que su pareja, Rodri Fuertes, le habría sido presuntamente infiel con otra mujer después de haber tenido una discusión con ella. Después de que se hiciera pública la noticia, la madrileña ha querido aclarar la situación con sus seguidores, aunque ha acabado abandonando el directo de Instagram por lo afectada que estaba.

Con la voz temblorosa y muy nerviosa, Adara ha comenzado el directo para explicar cómo se sentía. "Creo que es necesario que se conozca la verdad", ha dicho como si desde el confesionario de Guadalix de la Sierra se encontrase. "Voy a decir lo que yo siento, lo que yo pienso y me da exactamente bien al que le parezca bien, mal o se lo crea. Voy a contar mi verdad y cómo me siento", añade segundos antes de ponerse a llorar.

"Es tan fuerte esto… TAN fuerte…. Estoy destrozada. Me ha destrozado totalmente por dentro. Os lo juro. Esto me lo podía imaginar de yo qué s´r… porque hay veces que puedes desconfiar de una pareja, pero de él no. Confiaba en él 100%. Siempre me decía que todas sus novias le habían engañado y me pedía por favor que yo no lo hiciera. ¿Cómo una persona que te dice eso puede acabar haciéndolo? No me cabe en la cabeza", añade entre lágrimas y bastante afectada.

"Es una auténtica m***** lo que me ha pasado. No puedo explicar con palabras el dolor que siento. Es horrible, horrible", continúa diciendo sin apenas creerse todavía que su, hasta el momento pareja, le haya sido infiel.

"He hablado con el periodista que vio todo y que estuvo allí. Yo conozco absolutamente a todos los amigos y amigas de Rodri. El periodista me cuenta que estaban esperando en la puerta del restaurante, esperando a que saliese otra persona, cuando ve esta situación. Rodri estaba con esta chica y se lanzó a darle dos besos en la boca. Después, en el parking no dejaba de mirar para atrás porque ya había visto la cámara. En el momento del beso justo había un árbol delante, pero tal y como me lo ha contado el periodista, me lo creo 100%. Me lo ha jurado por su madre y por su abuela", explica algo más serena.

Pero la situación termina por sobrecoger a Adara, que acaba rompiéndose de nuevo. "Siento una decepción absoluta. A mí me ha dicho que estaba con sus amigos de la infancia, pero también conozco a Rodri… Para mí esta historia se fue a la m****. Ya puede decir quien sea lo que quiera, que yo he dado todo por esta relación y estoy muy decepcionada porque lo di TODO", dice entre lágrimas y sin apenas poder respirar.