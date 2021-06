Rodri Fuertes tiene un accidente de moto y Adara Molinero sufre un ataque de ansiedad

El exconcursante de 'GH' ha tenido una aparatosa colisión en el centro de Madrid

Adara ha sufrido un ataque de ansiedad tras ver el accidente en directo

Rodri y Adara se han replanteado muchas cosas tras vivir este grave susto y así lo han comunicado a sus seguidores

A Rodri Fuertes la vida le ha dado una segunda oportunidad. El exconcursante de 'GH' no podía imaginarse que un paseo por el centro de Madrid con su moto le iba a hacer replantearse todo tras tener un aparatoso accidente de tráfico. Una escena que vio desde su coche la propia Adara y que le provocó un ataque de ansiedad al temerse lo peor.

La noticia la daba el propio Rodri tras estar toda la tarde ausente de sus redes: "He desaparecido porque a eso de las cuatro he tenido un accidente con la moto. No he visto un coche que tenía delante y me he ido contra él". Un colisión muy aparatosa que ha hecho que él saliese despedido de la moto y que esta quedase "fuera de combate", tal como ha explicado.

Esa escena ha sido vista por numerosos testigos que estaban en el lugar de los hechos y también por la propia Adara que se encontraba detrás de él con su coche. "Le ha dado un ataque de ansiedad porque lo ha visto todo. Lo ha pasado también mal", indicaba Rodri que, tras estas primeras aclaraciones contaba cómo se encontraba y enseñaba algunas de sus secuelas físicas.

Tras esos primeros minutos de incertidumbre y cuando el exconcursante de 'GH' ha sido consciente de la gravedad del accidente ha tratado de mantener la calma y para ello lo primero que ha hecho ha sido llamar a sus padres porque algunas personas les habían reconocido y no quería que se preocupasen, si saltaba la noticia antes. "Ha pasado gente por allí y ha hecho fotos y grabado porque nos ha reconocido, pero salvo eso, la gente me ha dejado alucinado. Los que estaban allí se han bajado de los coches, nos han traído agua y se han preocupado mucho".

A ellos Rodri Fuertes les ha querido agradecer sus atenciones en sus stories de Instagram y también al personal de la policía y sanitarios que se han desplazado al lugar. Los propios profesionales no se creían que él hubiera salido por su propio pie y sin apenas heridas tras el brutal choque. "Han alucinado de que esté tan bien. He tenido mucha suerte", recalcaba el exconcursante de 'GH'.

La reflexión de Adara y Rodri tras el accidente

Pasar por esta situación le ha hecho replantearse muchas cosas al novio de Adara. Él está viviendo un gran momento personal junto a la ganadora de 'GH VIP'. Disfrutan de escapadas paradisíacas como la última en Punta Cana, de cenas románticas y de su compañía mutua.

La pareja es protagonista de su propia película romántica. Los exconcursantes de 'Gran Hermano' no dudan en embarcarse en cualquier aventura, unas veces por ocio y otras por compromisos profesionales, pero lo cierto es que su profesión de 'influencers' les ayuda a vivir experiencias inolvidables y ellos no dudas de mostrárselo al resto y a todos aquellos que no creían en su relación cuando empezaron.