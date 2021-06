La reacción de Adara al beso de Rodri con otra chica

Adara no nos quiere confirmar si en ese momento ella y Rodri estaban juntos pero lo cierto es que, hayan roto o no, esta noticia le produce muchísimo dolor y es incapaz de ocultarlo a nuestro redactor. Por su parte, María Patiño considera que ese local es muy conocido y que si Rodri se ha dejado ver tan abiertamente es porque "no tenía intención de ocultarlo".

La llamada de Rodri en directo: ¿confirma o desmiente la infidelidad?

Tal ha sido el revuelo que se ha formado que Rodri ha decidido intervenir en directo en 'Socialité' para aclarar lo sucedido. "En esas imágenes no estaba solo, gente de mi colegio, nunca ha pasado nada. Estábamos mis amigos, sus novias... no he tenido ni una caricia, ni un beso ni nada. Si lo tenéis doy permiso para que lo saquen, pero no hay absolutamente nada. Me da pena porque Adara sufre con esas cosas y llevo un año luchando contra quienes me decían que quería televisión".