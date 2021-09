En relación con el tema que ha destapado la caja de los truenos, Adara Molinero tiene una respuesta muy clara: "No es verdad que no felicitase a Hugo e Ivana, les deseé que todo saliera bien y que la niña estuviese sana", ha afirmado contundente, pero lo que entiende de esa exclusiva que los dos han dado es que han sacado su nombre para hacer caja. "Me han dado una puñalada. Si no les vale la felicitación que hice, tampoco le puedo hacer una fiesta", ha sido su contundente respuesta.