Adara Molinero lanza un dardo a Rodri Fuertes tras su ruptura: "Ganando, como siempre"

Adara Molinero segura haber pasado página y olvidado a Rodri Fuertes . La ganadora de 'GH VIP 7' está disfrutando de su recién estrenada soltería haciendo planes fuera de casa constantemente. Pero también para reinventar sus redes sociales y probar suerte grabando reels en su cuenta de Instagram. Vídeos de 15 segundos en tono de humor que promete publicar a partir de ahora diariamente y con los que no ha tardado enviar un dardo a su ex.

Aunque el clip de sonido podría utilizarse bajo cualquier otro contexto, Adara ha querido dejar claro que estaba haciendo alusión a su ruptura . En este sentido, la exazafata escribe el siguiente mensaje: " Cuando te quedas soltera y ya no te tienes que hormonar hasta las cejas para no quedarte embarazada ".

La ex de Hugo Sierra, con quien tuvo a su hijo Martín, estaba tomando medidas anticonceptivas para no repetir maternidad con Rodri Fuertes. Tal y como puede leerse junto a los comentarios del Reel, entre sus planes se encontraba implantarse un DIU, pero dados los últimos acontecimientos, la joven ha preferido dejar a un lado los tratamientos hormonales.

Fueron nuestros compañeros de Socialité quienes destaparon la supuesta infidelidad que habría tenido el exconcursante de 'GH 17' con otra joven. Una noticia tras la que Adara se mostró completamente destrozada y desconsolada. La joven se mostró muy afectada en redes, donde realizó un directo que tuvo que cortar tras sufrir un ataque de ansiedad. No obstante, y después de negar infinitas veces que no había sido desleal a su pareja, Rodri y Adara decidieron darse una nueva oportunidad que no ha podido ser.