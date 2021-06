Tras esta confesión y ver en qué estado estaba, la influencer fue tomando una serie de decisiones sobre la marcha: no quiso escuchar las palabras de Rodri y no le cogió el teléfono, tampoco le abrió las puertas de su casa y terminó por borrar todas las publicaciones de Instagram en las que aparecían juntos. Parecía casi imposible que hubiera una tentativa de acercamiento, pero algo más relajada después del shock inicial, Adara ha optado por tomar otro camino y este conduce al del acercamiento.

Sin confirmar si esas conversaciones podrían dar lugar a un acercamiento y que en todo este conflicto Rodri ha explicado y defendido su inocencia en todo momento y que lo único que quería era que Adara le escuchase, tal como él mismo contó a sus seguidores: "He intentado localizar a Adara. He ido a su casa, la he llamado… y no ha habido manera". Parece que ahora con los ánimos más relajados está habiendo más suerte a la hora de tener esas conversaciones y que todo lo que hablen quedará entre los dos.