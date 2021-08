La relación se tambaleó cuando 'Socialité' mostraba unas imágenes en las que Rodri podría haberle sido infiel a la que fuera ganadora de 'Gran Hermano VIP'. Adara, en un directo de Instagram, anunciaba que no quería saber nada más del que en ese momento consideraba su ex. Sin embargo, con el paso de los días, la pareja confirmaba que se había dado otra oportunidad. Una nueva oportunidad que, finalmente, no ha llegado a buen puerto .

Adara y Rodri no han superado la grave crisis que tuvieron a raíz de esas informaciones y han puesto punto y final a su relación. Ahora y de manera totalmente inesperada, el exconcursante de 'GH' ha decidido irse de la capital española . "Da igual que unos días sean raros, que intentes escapar de la rutina, que evites las canciones de llorar o que ocupes tu tiempo en cualquier cosa con tal de no pensar. A veces hace falta volar al sitio que siempre devuelve la paz", ha escrito en una historia de Instagram donde se ve el cielo desde la ventana de un avión.

Y es que parece que el exnovio de Beatriz Retamal busca un poco de desconexión para poder reflexionar sobre todo lo acaecido. Unas horas más tarde y ya con los pies en tierra, Rodri ha publicado otra imagen donde aparece él en la playa: "Me he dormido dos horas en la playa. Sin móvil, sin ruido". Sin ninguna duda, el exconcursante de 'GH' ha escapado de la capital para poder meditar y aclarar sus sentimientos tras romper con Adara.

La última ganadora de 'GH VIP' ha preferido no dar detalles de la ruptura. Aunque de moimento no ha esclarecido el verdadero motivo del final de su historia de amor, Adara sí ha bromeado con el fin de su noviazgo: "Yo superbien, todo perfecto, ganando como siempre", se escucha decir en un vídeo de lo más divertido en el que hace referencia directa a la ruptura: "Cuando te quedas soltera y ya no te tienes que hormonar hasta las cejas para no quedarte embarazada".