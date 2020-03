Hincha del Real Madrid y amigo de Pol Badía: conoce a Aitor Molinero, el hermano de Adara

El hermano de Adara , la ganadora de ' GH VIP 7', siempre ha sido el gran desconocido para el público. Desde que Adara decidiera entrar en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, Aitor Molinero ha preferido siempre mantenerse alejado de los focos. Sin embargo, con la entrada de su hermana en la edición vip del 'reality' y la participación de su madre en ‘Supervivientes’, su nombre no hace más que repetirse. Te contamos todos sus secretos.

Y a juzgar por sus publicaciones, eso es algo de lo que Aitor es muy consciente, pues no se puede resistir a un buen 'selfie'. Tanto es así, que la mayoría de sus fotografías son autoretratos que, a decir verdad, cosechan un gran éxito entre sus casi 7.000 followers.

Además, el hermano de la exconcursante de 'Gran Hermano' tiene bastante personalidad en cuanto a lo que redes sociales se refiere, pues no sube ninguna instantánea sin editar. Le gustan los tonos cálidos, anaranjados y las motas efecto "antiguo". Además, en más de una ocasión le hemos visto tunear sus fotos con mensajes del tipo: "mood" o "techno".

Pero si hay algo que nos ha llamado la atención no es el hecho de no encontrar ni rastro de la 'influencer' en sus redes sociales, sino su buena relación con dos grandes enemigos íntimos de su hermano: Pol Badía y Miguel Vilas. Para quien no lo recuerde, Pol fue pareja de Adara, y Miguel Vilas el responsable de que la exazafata protagonizase el mítico momento gritando "sinvergüenza" por su "más que amistad", precisamente, con Pol.