Álex Lequio desvela cuándo empezó su lucha contra el cáncer con una carta: “No fueron muy buenas noticias”

A través de una bonita imagen de su mascota durmiendo que el propio Álex Lequio ha compartido a través de su perfil de Instagram, hemos descubierto cuándo empezó su gran lucha contra el cáncer, una lucha que desde el principio ha llevado con mucha positividad. El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio lo ha confesado así: "Hace un año ya desde la primera noche que me desperté por un ‘tirón de espalda’ y nos pasamos 6 horas andando de punta a punta sin sentido por el cuarto. En realidad, hacemos cosas sin sentido desde que eras un cachorro: disfrazarte de gnomo en Halloween, reno en navidad o incluso aquel día que fuimos a montar una casa en un árbol y nos dieron caza 4 ardillas enzarpadas...Eso son 16 años de cosas sin sentido. Son muchas cosas sin sentido.... Para esta ocasión, el sin-sentido ya era algo normal - sin más - y aunque no fueron muy buenas noticias, seguiremos haciendo cosas poco normales el resto de nuestra vida - incluso si significan algo malo - porque así somos nosotros •••• Lo que sí que no tiene sentido y nunca lo tendrá, son tus ronquidos. Roncas como un gorila con sinusitis, tenemos que hacer algo al respecto ASAP #Rhinomer#Insomnio".