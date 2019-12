Claudia 'MyHyV' habla de su relación con Rodri y opina de Bea 'GH': "Ella solo sabe insultar"

Claudia cuenta toda la verdad sobre su relación con Rodri 'GH'

Noel ha conseguido lo imposible. Claudia, de 'MyHyV', se ha abierto con él y le ha concedido una sincera entrevista en la que ha hablado largo y tendido sobre su vida personal y, por supuesto, de Rodri. Aunque el exconcursante de 'GH' y ella han sido muy discretos desde que comenzaron, ahora ha sido la influencer la que ha contado toda la verdad sobre su relación en 'mtmad'.

Hablando sobre Bea, le ha dedicado estas palabras: "Me nombró en el aniversario de 'mtmad' y empezó a insultarme. Ella solo sabe insultar". Hablando sobre esa persona especial que tiene, Rodri de 'Gran Hermano', la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' opina que, como él no ha hablado sobre su ruptura, solamente ha habido una opinión, la de Beatriz. Desde fuera, ella la ve graciosa, pero no le gusta que la mencione cuando ella no se ha pronunciado nunca.

Por un viaje, Claudia no pudo asistir al aniversario de 'mtmad', pero sí que ha podido ver que la ex de su actual pareja se dirigió a ella directamente. Entre confesión y confesión, ha acabado relatando también lo mal que le pasó por una depresión desde los 18 años. Tuvo que medicarse durante mucho tiempo y ahora, por fin, ya no tiene que hacerlo y se va recuperando poco a poco.

La relación de Rodri 'GH' y Claudia 'MyHyV' parece ir viento en popa

Nuevamente, ha utilizado esta entrevista para aclarar que no se ha hecho ningún retoque estético, algo que le preguntan mucho sus fans. Lo que le gustaría mejorar son sus celos, ya que se considera una persona bastante celosa. Además se ha abierto por completo contándole a Noel si ha tenido mucho sexo o no durante este último mes y cuánto dinero ha ganado. La extronista ha respondido con total sinceridad a las dos preguntas.