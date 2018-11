Amor Romeira estalla contra Sofía Suescun y saca las garras por Isa Pantoja

A través de sus 'stories' de Instagram, Amor Romeira ha comenzado expresando su, que según ella misma miente. En dicha entrevista, que concedió para este medio , Sofía expresó lo siguiente:"Sinceramente, Amor Romeira no admite que está en el olvido y necesita mencionarme para salir de debajo de la piedra y es que no soy nada de esta chica. Tiene un problema bastante grande, no hay ningún juicio y si quiere le pago un psicólogo. Este ser no tiene nada que ver conmigo y lo que diga 'me la s...'. A esta chica no la conozco de nada como ella dice, tengo psicólogos para mandarle si quiere. Con este ser vivo no he tenido ningún tipo de amistad".