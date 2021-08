Andrea Gasca ha conseguido dejar sin palabras a sus seguidores con su cambio de look radical . La que fuera concursante de ‘ La isla de las tentaciones ’ junto a Ismael se ha sometido a un cambio de imagen y ha mostrado el resultado a través de las redes.

Concretamente, la joven se ha despedido de su melena castaña y ha apostado por el tono rubio para renovar su imagen por completo. Andrea está encantada con el resultado de su cambio de look y no ha dudado en presumir de su nueva imagen en su perfil oficial de Instagram. “Es increíble. Me encanta”, ha señalado.