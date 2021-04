Andrea Gasca no podría estar más feliz. La exconcursante de la primera edición de ' La isla de las tentaciones ' ha mostrado en su perfil oficial de Instagram el resultado definitivo de la liposucción a la que se sometió hace unas semanas y para la que puso rumbo a Turquía. La tentadora está encantada con sus nuevas curvas y ha presumido de figura frente a su legión de seguidores.

Tras la intervención quirúrgica y el correspondiente postoperatorio, la exconcursante y tentadora de 'La isla de las tentaciones' ha querido hacer partícipes a sus fans de los resultados obtenidos. Y es que la joven no podría estar más orgullosa del cuerpazo que se le ha quedado tras esta lipotransferencia, una técnica de pleno auge en lo que al mundo de la cirugía estética respecta.

¿En qué consiste la Lipo Vaser o liposucción de alta definición?

En el caso de Andrea, ha decidido remodelar la zona del glúteo y las caderas para obtener una figura moldeada a su gusto. Y vaya si lo ha conseguido. Por lo que ha contado la joven en su perfil de Instagram, donde suma más de 378.000 seguidores, el resultado obtenido no podría haber sido más óptimo.

A juzgar por lo ilusionada que se ha mostrado en las redes sociales, Andrea Gasca volvería a repetir su experiencia en Turquía. "Me he sentido muy cómoda. En todo momento hemos tenido un traductor, que nos ha hecho de guía turístico. Nos han ayudado muchísimo. El idioma no es un problema y el país es superseguro y muy bonito", ha explicado la exnovia de Ismael Nicolás que, entre otras cosas, escogió operarse en el país de occidente por motivos económicos.