Anita Matamoros cumple un sueño que le aleja del mundo de la moda: “Esto me acaba de pasar”

Aunque nos deja saber que esta no era su primera opción, no se ha arrepentido de nada. Su primera opción era continuar con su formación en moda y hacer un máster de ello, pero por motivos que no nos ha dejado saber, esta opción se torció. Lo bueno es que no sólo le interesa la moda ya que, la nutrición ha sido también objeto de interés en la vida de la influencer desde que comenzó a ser conocida en redes. Ante la opción de un máster online en este sector ha decidido “lanzarse” y dejar la moda para un futuro no muy lejano, ha dicho Anita Matamoros.