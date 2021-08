Anita Matamoros, pillada con su nuevo novio en Cádiz

Aunque la pareja no se esconde, la hija de Kiko Matamoros y Makoke no había dado pistas de su relación en redes sociales. Sin embargo, sus últimas publicaciones hacían presagiar que la joven estaba especialmente feliz. “Gracias a todos los que me acompañaron en un día tan especial y lo hicieron único de principio a fin. Os quiero”, escribía la influencer hace unos días con motivo de su cumpleaños, del que disfrutó completamente alejada de su padre, con el que no tiene ningún tipo de relación.