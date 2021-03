Anita Matamoros ya está en Milán. Después de tener que permanecer en España por la pandemia de la COVID-19, la hija de Kiko Matamoros y Makoke ha hecho las maletas de nuevo para regresar a la ciudad italiana, una de las más afectadas en los inicios de la crisis sanitaria, y retomar sus estudios de Moda y Comunicación. Eso sí, la hija de los colaboradores de Telecinco continúa compaginando sus estudios con su faceta de ‘influencer’, por lo que no ha dudado en compartir con sus más de 650.000 seguidores en Instagram sus primeros -y accidentados- instantes en la ciudad y uno de los rincones más espectaculares de su casa: su impresionante salón.

La hija de Kiko Matamoros está eufórica por su regreso a la ciudad italiana y no solo ha compartido con sus fans uno de los rincones más espectaculares de su lujosa casa, sino que también ha narrado cómo han sido las últimas horas en España y las primeras en Italia. “Ya nos hemos instalado. Lo primero que he hecho es poner la chimenea en la tele”, explicaba la madrileña a través de Instagram, donde comentaba que se encontraba resfriada. Un estado que, sin duda, ha empañado sus primeros instantes en Milán, pero que no le han borrado la sonrisa.