Anita Matamoros se somete a un nuevo y radical cambio de look: "Vais a flipar"

Lo ha vuelto a hacer. Anita Matamoros adora pasar cada cierto tiempo por el salón de belleza para sorprender con los cambios de look más atrevidos y radicales. La hija de Kiko Matamoros llevaba bastante tiempo sin realizarse ningún tipo de corte o tinte arriesgado; algo que la ha animado a visitar la peluquería una vez más para decir adiós a su estática, larga y perfecta melena rubia.

Desde cortes hasta tintes, la palabra 'miedo' no existe en el vocabulario de la estudiante de diseño de moda, quien, tras pasar más de cinco horas en el salón de belleza, ha reaparecido con una colorida melena de color rosa pastel . Un tono de lo más atrevido que favorece mucho a la joven, pues gracias a su piel y ojos claros, consigue aportar mucha luminosidad a su rostro y resaltar su belleza natural.

Rubio, castaño, caoba, con mechas californianas, con flequillo, liso, rizado, corto, extralargo y ¡hasta con la melena de dos colores! No hay nada con lo que aún no se haya atrevido. Ni siquiera este color de pelo, pues no es la primera vez que Anita Matamoros lo luce. Hace un par de años, la joven sorprendía rindiéndose a la tendencia de cabellos de color fantasía.