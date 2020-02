Aurah Ruiz, antes y después: repasamos todas las operaciones estéticas de la exconcursante de 'GH VIP'

Explosiva, carismática, con personalidad, luchadora, pasional...estos son algunos de los adjetivos que se me ocurren para describir a Aurah Ruiz , una mujer de armas tomar que ha demostrado en numerosas ocasiones que tiene las cosas muy claras y no va a permitir que nada, ni nadie, se interponga en su camino. La canaria ha atravesado en su vida todo tipo de altibajos y ha salido airosa de cada uno de sus baches.

"Yo quería un pecho que se viera que fuera operado. No me daba vergüenza que se notara, al contrario. Las tengo bien puestas, muy arriba y no se mueven", contaba hace unos meses en su canal de mtmad, mostrándose muy orgullosa de su decisión de pasar por quirófano para moldear su figura.

Si me lo cuentan, no me lo creo… ¡Aurah Ruiz también tiene complejos! Sí, sí, has leído bien. La extronista le contó a su médico que había notado que, con el paso de los años, la punta de su nariz tendía cada vez más a ir hacia abajo, provocándole un complejo al que ha podido poner solución recientemente. ¿Cómo? Infiltrándose bótox en la zona del bigotillo para impedir que la nariz continúe ese recorrido decreciente que tanto odiaba.