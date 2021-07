En la fotografía que ha compartido a través de su perfil de Instagram, la ganadora de ‘GH’ aparece con una vía en el hospital. Su novio no se ha separado de ella ni un solo momento y ha tratado de ponerle un poco de humor a la situación para no preocupar en exceso a los seguidores de la valenciana.

La ex de Rodri Fuertes ha desvelado que se encuentra en el Hospital General de Valencia y Dani ha decidido pronunciarse sobre su estado de salud a través de las redes sociales. “Está todo en orden. Le están haciendo muchas pruebas. Está malita”, ha señalado el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’.

Con sus palabras, el novio de Bea Retamal ha querido tranquilizar a todas esas personas que le han preguntado qué le ha pasado a la joven nada más ver la foto en la que aparece en el hospital. Además, tras pronunciarse en las redes sociales sobre el ingreso hospitalario, los dos no han vuelto a conectarse a Instagram y no han compartido ninguna publicación más.

Bea y Dani se conocieron en ‘Solos’, el reality de Mitele Plus, y desde entonces no se han separado. La ganadora de ‘GH’ y el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se enamoraron locamente y actualmente están juntos y muy felices. De hecho, ya se han ido a vivir juntos y no se separan ni un solo momento. Los dos han reunido a toda su familia, demostrando que lo suyo va muy en serio, y han mostrado el encuentro a través de su canal de 'mtmad'.