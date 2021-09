Algo que ella ahora ha exteriorizado al contar lo que significó su perrita Gilda para ella: "Mi padre me abandonó cuando tenía 9 años. Mi madre, intentando que no estuviera muy triste, me regaló una perrita. Desde entonces ella me ha acompañado en todo", ha sido como ella ha querido homenajear a su fiel amiga y ha revelado este duro episodio de su infancia.